"سفراء السعادة" في زيارة لمركز مرضى الجذام بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا

نفذت مبادرة سفراء السعادة الإنسانية بالإشتراك مع مجموعة شباب من أجل حضرموت، زيارة لمرضى الجذام بالمكلا، حيث تم تقديم لهم الدعم المالي والعيني من مواد غذائية متكاملة وملابس ومواد نظافة شخصية وثلاجة حوض.



وفي جلسة خاصة في مصلى المركز تم الجلوس مع المصابين بالمرض والاستماع إلى همومهم ومشاكلهم وأبرز احتياجاتهم.

وفي خلال الزيارة لم تتوقف ألسن المرضى من شكر الله سبحانه وتعالى وأن كل ما تم تقديمه من مساعدات هي خير وفضل منه سبحانه.