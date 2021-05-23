شكرا لبحثكم عن خبر الزبيدي يستقبل بن بريك ولملس فور عودتهما إلى عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يناقش مع رئيس الجمعية الوطنية والأمين العام سُبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

العاصمة عدن | خاص

الاحد 23 مايو 2021م

استقبل الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، صباح اليوم الأحد، كلا من اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية، والأستاذ أحمد حامد لملس الأمين العام لهيئة الرئاسة، محافظ العاصمة عدن، والأستاذ سالم ثابت العولقي، عضو هيئة الرئاسة الذين عادوا إلى العاصمة عدن بعد زيارة خارجية ناجحة.

واستمع الرئيس الزُبيدي من اللواء بن بريك، ولملس، والعولقي إلى نتائج زيارتهم الخارجية، وبحث معهم خطط العمل المستقبلية وفي مقدمتها سبل تحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين بالعاصمة عدن ومحافظات الجنوب الأخرى.

وأكد الرئيس القائد أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تضافر جهود الجميع، والاضطلاع بالمسؤوليات كل في مجال اختصاصه للمساهمة في انتشال العاصمة عدن خاصة ومحافظات الجنوب عامة من وضعها الحالي.