محافظ حضرموت يعزي في وفاة الشخصية القبلية أحمد محمد عوض الشنيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشخصية القبلية مقدم قبيلة بني شنين أحمد محمد عوض الشنيني.



وتطرق المحافظ البحسني إلى مناقب الفقيد التي جمعت بين كافة الصفات الحميدة والشيم النبيلة، وتميّزه بالوجاهة والنباهة والكرم والتواضع، ومساعيه في قضاء حوائج الفقراء والمحتاجين والمرضى.

وأشاد المحافظ البحسني بالأعمال الخيرية للفقيد احمد الشنيني، ومبادراته في إصلاح ذات البين وحل القضايا والنزاعات بين المواطنين، مؤكداً أن حضرموت خسرت احد أبرز شخصيتها القبلية البارزة المشهود لها بأعمال الخير في المجتمع.

وبعث محافظ حضرموت التعازي لأولاد الفقيد ولكافة أفراد أسرته وكافة قبيلة بني شنين ومحبيه وأصدقاءه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.