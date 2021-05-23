تنفيذية إنتقالي غيل باوزير تعقد إجتماعها الدوري لشهر مايو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

الخليج 365 - متابعات

عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الإنتقالي بمديرية غيل باوزير صباح اليوم الأحد، إجتماعها الدوري لشهر مايو برئاسة محسن أحمد حيتر رئيس الهيئة.

وكرّس الإجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها مناقشة النشاط العام للهيئة خلال الفصل الأول للعام الجاري ، إلى جانب مناقشة تقييم مستوى تنفيذ أنشطة القيادة المحلية للمجلس بالمديرية لشهري مارس وأبريل ومدى تأثيرها الإيجابي في إطار المجتمعات المحلية في مناطق المديرية.

كما وقفت الهيئة أمام الأوضاع المعيشية والخدماتية الصعبة التي يعيشها المواطن بالمديرية من ابرزها مشكلات المياه والكهرباء وغيرها واتخذت إزائها جملة من التوصيات الهادفة إلى تخفيف المعاناة على كاهل موطني المديرية.

هذا وخرج الإجتماع بجملة من القرارات والتوصيات بهدف تحسين الأداء للمجلس وتطويره بين صفوف جماهير المديرية.