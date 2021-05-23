شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حضرموت.. 200 سلة غذائية من الانتقالي لضحايا سيول تريم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

شهدت مديرية تريم، في محافظة حضرموت، اليوم الأحد، انطلاق أعمال توزيع 200 سلة غذائية على متضرري السيول، بمبادرة من عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.



وبدأت لجنة الطوارئ في القيادة المحلية للمجلس، توزيع السلال الغذائية لتخفيف معاناة ضحايا السيول، وسد احتياجاتهم الإنسانية بشكل عاجل.

وأشاد المهندس صالح بازقامة، نائب رئيس لجنة الطوارئ بمبادرة الرئيس الزُبيدي لرعاية الأسر المتضررة، مثمنًا دعمه السخي للمحتاجين في مديرية تريم.