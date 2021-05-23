اختفاء طفلين في ظروف غامضة بمحافظة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مصادر حقوقية ومحلية في محافظة إب، اختفاء طفل وشقيقته في ظروف غامضة، بمحافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقالت المصادر، إن الطفلين "ابراهيم فيصل البدجي" وشقيقته "ملايين"، اختفيا منذ أيام من جوار مسجد الصانع بمنطقة الحمامي بمدينة إب، في ظروف غامضة.



وأكدت المصادر أن الطفلين وهما نازحين، اختفيا من جوار العمارة التي يسكنان بها، يوم الأربعاء، ولم تعثر أسرتهما على أي أثر لهما، في ظل زيادة وتوسع ظاهرة اختفاء واختطاف الأطفال بمحافظة إب بشكل لافت وغير مسبوق.



وقبل أيام كشفت مصادر محلية في حي جرافة، إحباط محاولة اختطاف طفلتين من قبل سائق دراجة نارية.



وتحولت محافظة إب، خلال الأشهر الماضية، إلى مسرح لظاهرة اختفاء واختطاف الأطفال، تقودها عصابات تجنيد قسري وعصابات جريمة منظمة مرتبطة بالحوثيين، وفق تقارير حقوقية.

