وزير التربية يناقش مع اليونيسيف التعاون المشترك في مجال التعليم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير التربية والتعليم طارق سالم العكبري، اليوم مع المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسيف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيد شيبان عبر الاتصال المرئي تدخلات اليونيسف وأوجه التعاون المشترك في المجال التعليمي، وفقا لوكالة سبأ.



ونوه العكبري بالدور المهم الذي تلعبه المنظمة في دعم القطاع التربوي والتعليمي في اليمن، وأهمية استمرار العمل بين الجانبين على أسس الشراكة والتعاون والشفافية بما يخدم العملية التعليمية.

كما استعرض الوزير سير العملية التعليمية في اليمن والصعوبات والتحديات التي تواجهها، مؤكدا على ضرورة الاستفادة الممكنة من المنح التعليمية، وتنفيذها وفق الخطة والاحتياج التي تقدمها الوزارة، بما يسهم في تصحيح أي اختلال ومعالجتها بصورة سليمة وواضحة.

من جهته ثمن المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسيف الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في استمرار العملية التعليمية واستقرارها رغم التحديات والعقبات التي تواجهها، متطرقا أبرز التدخلات التي تقوم بها اليونيسف من أجل وصول الآلاف من الطلاب للتعليم. . مشيرا الى تطلع اليونيسف لخلق مزيد من التعاون وتعزيز الشراكة مع الحكومة اليمنية في المجال التعليمي، واستمرارها للعمل بصورة جماعية وبذل المزيد من الجهود في سبيل استقرار العملية التعليمية.