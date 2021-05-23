خسائر حوثية كبيرة خلال مواجهات مع الجيش غرب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

كسرت القوات الحكومية، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن "مليشيا الحوثي شنّت هجوماً على أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح، إلا أن أبطال الجيش والمقاومة أفشلوا الهجوم في لحظاته الأولى وأجبروا المليشيا على التراجع والفرار بعد مصرع 8 من عناصرها وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد".

وأشار إلى أن طيران التحالف العربي استهدف مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب، وألحق بالمليشيا خسائر بشرية ومادية منها تدمير عربة مدرعة في جبهة المشجح وطقمين بجبهة الكسارة ومصرع كل من عليها.

وتحاول المليشيات الحوثية الموالية لإيران منذ ثلاثة أشهر اختراق جبهات القتال في محاولات مستميتة والهجوم على شكل أنساق صوب مدينة مأرب إلا أن قوات الجيش افشلتها.