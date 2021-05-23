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المشتركة توجه ضربات مركزة للمليشيا في الساحل الغربي

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

وجهت القوات المشتركة، ضربات حاسمة ضد مصادر نيران حوثية، استهدفت مناطق سكنية متفرقة من الحديدة بالساحل الغربي.

 

وأفادت مصادر عسكرية، بأن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء والقرى السكنية في مدينة الحديدة وكيلو 16 ومديرية الدريهمي.

 

وأضافت، إن المليشيات استخدمت مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة والأسلحة الثقيلة منها قذائف الهاون عيار 82 وعيار 120.

 

وأكدت أن وحدات القوات المشتركة حددت مصادر نيران المليشيات وردت عليها بالمثل بضربات حاسمة كللت باخمادها

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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