المشتركة توجه ضربات مركزة للمليشيا في الساحل الغربي

وأضافت، إن المليشيات استخدمت مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة والأسلحة الثقيلة منها قذائف الهاون عيار 82 وعيار 120.

وجهت القوات المشتركة، ضربات حاسمة ضد مصادر نيران حوثية، استهدفت مناطق سكنية متفرقة من الحديدة بالساحل الغربي.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة