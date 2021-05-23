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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة توجه ضربات مركزة للمليشيا في الساحل الغربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021
الخليج 365 ـ متابعات
وجهت القوات المشتركة، ضربات حاسمة ضد مصادر نيران حوثية، استهدفت مناطق سكنية متفرقة من الحديدة بالساحل الغربي.
وأفادت مصادر عسكرية، بأن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء والقرى السكنية في مدينة الحديدة وكيلو 16 ومديرية الدريهمي.
وأضافت، إن المليشيات استخدمت مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة والأسلحة الثقيلة منها قذائف الهاون عيار 82 وعيار 120.
وأكدت أن وحدات القوات المشتركة حددت مصادر نيران المليشيات وردت عليها بالمثل بضربات حاسمة كللت باخمادها