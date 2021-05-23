شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير عسكري:حزب الإصلاح له مشروع فوضوي وتدميري.. وهذا هو حل الأزمة ببلادنا (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

الشحات غريب

◄الوحدة اليمنية التي لم تحقق مصالح الشعبين



◄المليشيات الحوثية تستغل عاطفة الشعب الشمالي

◄أرى معالجة الازمة اليمنية بحل الدولتين

◄التجارب أثبتت أن الحل العسكري عادة لا يأتي إلا بالخراب والدمار للشعوب

◄الحوثيون أضاعوا فرص التزامهم بالسلام لأنهم لايبحثوا عن السلام إطلاقاً

◄حزب الإصلاح له مشروع فوضوي وتدميري

◄إيران تدعم وتخطط وتمول الجماعات الحوثية لتنفيذ أجندتها في المنطقة

قال العميد الركن علي ناصر مثنى المعكر أركان اللواء الثالث صاعقة بمحافظة عدن، إن الأزمة اليمنية مركبة وجذورها الوحدة اليمنية والتي تمت بطريقة تعسفية حينها .

وأضاف ناصر في حوار خاص بأن كل ما نتج من أزمات هي بسبب هذه الوحدة التي لم تحقق مصالح الشعبين وبالتالي حل الازمة واقعياً وموضوعياً أن تعود الأمور إلى ما قبل عام ٩٠.

وإليكم نص الحوار..

◄كيف اتخذت ميليشيا الحوثي مأساة فلسطين مادة للمتاجرة والتكسب السياسي والمادي؟

المليشيات الحوثية تستغل عاطفة الشعب الشمالي وجعلوا من شعارهم الموت لأمريكا واسرائيل وهم بالأساس يقتلون الشعب الشمالي وتحاول إستثمار مشاعر اليمنيين الشماليين إزاء الاحداث التي شهدتها مدن فلسطينة أهمها القدس والاراضي المحتله الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من قصف وقتل ...والخ، وبهذا استغلوا عواطف اليمنيين وجمع الأموال لتمويل المجهود الحربي بإسم دعم فلسطين ليس إلا.

◄كيف ترى حل الأزمة اليمنية؟؟.. ومستقبل اليمن؟

أرى معالجة الازمة اليمنية بحل الدولتين ، وهو الحل الوحيد لإيقاف الحرب ، وكما أثبتت التجارب أن الحل العسكري عادة لا يأتي إلا بالخراب والدمار للشعوب ويزيد من معاناتها،، فالازمة اليمنية مركبه وجذورها الوحدة اليمنية والتي تمت بطريقة تعسفيه حينها ،وكل ما نتج من أزمات هي بسبب هذه الوحدة التي لم تحقق مصالح الشعبين وبتالي حل الازمة واقعياً وموضوعياً أن تعود الامورإالى ما قبل عام ٩٠، دون ذلك تستمر الازمات ، والمستقبل سيكون كارثي بسبب استمرار الاوضاع كما هي، والحل السياسي الذي تتوافق عليه الاطراف السياسية وأهمها الطرف الجنوبي الممثل بالمجلس الانتقالي الجنوبي من خلال الجلوس على طاولة الحوار وبرعاية إقليمية ودولية من منطلق الواقع الذي فرضته المقاومة الجنوبية وعدالة الفضيه الجنوبية ومشروعيتها.

◄كيف أفشلت مليشيا الحوثي مهمة المبعوث الاممي لليمن... واضاعت فرص السلام؟

الحوثيون أضاعوا فرص التزامهم بالسلام لأنهم لايبحثوا عن السلام إطلاقاً ،وبذلك هم لا يلتزموا بتلك القرارات السياسية ف قرارتهم مرتبطة بالسيطرة على الاراضي اليمنية.

◄كيف عقد حزب إلاصلاح الأزمة اليمنية؟

حزب الإصلاح هو تجسيد لحركة الاخوان في اليمن وهو له مشروع فوضوي وتدميري وعدم الاستقرار إذا ظل وجوده في الشرعية اليمنية وفي سلطة القرار ،وسيعمل على ضرب اي تسويه واتفاق سياسي ويمثل مشروع خارجي لدول معروفه.

◄كيف ترى الأوضاع العسكرية بمحافظة أبين؟

إذا لميتم الالتزام بمخرجات الرياض التي نصت على خروج القوى العسكرية من الطرفيت وخصوصاً القوى التي أتت من مأرب وشبوه وعودتها الى مأرب وعودة النخبة الشبوانية الى شبوه وبذلك إذا لم يتم تنفيذ هذا الشق ستعود الامور الى التوتر والتصعيد العسكري.

◄من المتحكم في قرارات الحوثي؟

الذي يتحكم في قراراته الداخلية هو عبدالملك الحوثي وبدعم تلك القرارات والتحركات الخارجية هي من قبل الفرس ( إيران ) تدعم وتخطط وتمول الجماعات الحوثية لتنفيذ اجندتها في المنطقة وتغذية النزاعات الطائفية .