شكرا لبحثكم عن خبر بن بريك ولملس والعولقي يعودون إلى عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل ظهر يوم الأحد محافظ عدن احمد حامد لملس إلى عدن قادما من دولة الامارات العربية المتحدة. وقالت مصادر عاملة في مطار عدن الدولي لصحيفة عدن الغد ان لملس وصل برفقة القياديين في المجلس الانتقالي احمد سعيد بن بريك وسالم ثابت العولقي وصلا الى مطار عدن . ووصل لملس إلى عدن على متن طيران فلاي سكاي دبي.

كانت هذه تفاصيل خبر بن بريك ولملس والعولقي يعودون إلى عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.