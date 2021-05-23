مليشيا الحوثي تفجر منزل مواطن في محافظة الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

الخليج 365 ـ الضالع

أقدمت مليشيا الحوثي، الأحد 2322 مايو/ آيار 2021م، على تفجير منزل مواطن، في محافظة الضالع (جنوبي اليمن).



وذكرت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي قامت بتفجير منزل أحمد عبادي العقري، في قرية العقر بمديرية جُبَن بالعبوات الناسفة والمتفجرات.

وعمدت مليشيات الحوثي منذ ظهورها كحركة مسلحة على تفجير منازل المعارضين لها من الشخصيات القبلية والسياسية، كأسلوب ترهيب لكل من يقاوم مشروعها الطائفي والمذهبي.

ووفق تقرير للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل بلغ

إجمالي المنازل التي تم تفجيرها من قبل مليشيات الحوثي في عدة محافظات يمنية خلال سنوات الحرب حتى مارس 2020م نحو 816 منزلا.