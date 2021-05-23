خسائر كبيرة لمليشيا الحوثي خلال مواجهات مع المشتركة في الساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

تكبدت المليشيات الحوثية، مساء السبت، خسائر بشرية ومادية في الساحل الغربي جراء خروقات جديدة.



وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات للمليشيات التابعة لإيران ومحاولات استحداث تحصينات قرب خطوط التماس في ثلاث جبهات بمدينة الحديدة، شارع الخمسين وكيلو 16 والصالح، تزامنا مع محاولات مماثلة في جبهتي الدريهمي وحيس وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.

مؤكداً أن القوات المشتركة استخدمت السلاح المناسب في ضربات مركزة تكللت بإخماد تحركات المليشيات الانقلابية ومصرع وجرح عدد من عناصرها وتدمير آليات في كافة الجبهات المستهدفة.

كما أكد أن كل تحركات أدوات إيران في كافة جبهات الساحل الغربي مكشوفة تفتقر عنصر المباغتة ومصيرها لقمة سائغة لأبطال القوات المشتركة الممسكين بزمام السيطرة على طول خطوط التماس.