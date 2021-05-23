المليشيا الحوثية تدفن عددا من قتلاها في عدة محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

أعلنت المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، ، اليوم، في وسائل إعلامها، دفن عدد من قتلاها في مناطق عِدّة من الخاضعة لسيطرتها.



المليشيا كعادتها تكتمت على أماكن قتلهم، واكتفت بالكشف عن أسمائهم والرتب العسكرية التي ينتحلها بعضهم.

وبحسب وسائل اعلام المليشيا، دفنت في محافظة ذمار الصريعين "عصام محمد ناصر الشماحي، محمد عادل صالح الجرفي- ميفعة عنس".

وفي صنعاء، دفنت الصرعى منتحل رتبة نقيب محمد أحمد محمد الحنمي- مديرية بني حشيش، نجم الدين هاشم علي النهاري - مديرية سنحان، منتحل رتبة نقيب عمر عبدالله علي الضبياني - سنحان، وأحمد عبدالرحمن أحمد الحملي- سنحان أيضا.

وفي صعدة، دفنت الصريعين منتحل رتبة مقدم حاشد صبحان محمد الشاغمي- مديرية منبه، ومحمد حسين محمد الدولة.

كما دفنت في مديرية خيران المحرق، بمحافظة حجة الصريعين، نجيب محمد الدانعي وحسام حسن الحشرجي، ودفنت الصريع بشير محمد صغير سريع بمديرية ملحان في محافظة المحويت، ومنتحل رتبة ملازم أول عمار علي غالب النهاري بمديرية برداع في البيضاء.

وذكرت مصادر محلية أن المليشيا تدفن يوميا أضعاف ما تعلن عنه في وسائل إعلامها، وسط تكتم شديد خشية من استمرار تصدع صفوفها، عقب فرار عشرات العناصر من جبهات القتال جراء حجم الخسائر الفادحة التي تتكبدها بشريا وعسكريا.