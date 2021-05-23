قصف حوثي يطال الأعيان المدنية بحيس والتحيتا والجبلية والفازة بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

استهدفت مليشيات الحوثي الأحد 23 مايو /أيار 2021، الأعيان المدنية جنوب الحديدة، بصورة مكثفة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة.



وبينت مصادر محلية بمديرية حيس، أن المليشيات الحوثية استهدفت منازل المواطنين داخل المدينة والقرى المجاورة لها، واستمر الاستهداف على فترات متقطعة، حيث اطلقت نيران أسلحتها من مدفعية 23 وسلاح 14.5 والأسلحة القناصة.

في السياق ذاته، أفادت مصادر محلية في قرية الجبلية أن الاستهداف الحوثي طال منازل ومزارع المواطنين بالأسلحة الرشاشة.

وذكرت المصادر، في مديرية التحيتا، أن المليشيات استهدفت الأحياء الشمالية المكتظة بالسكان بمعدلات البيكا وسلاح 14.5، كما استهدافت القرى الواقعة بمنطقة الفازة غربي المديرية ذاتها.