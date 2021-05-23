شكرا لبحثكم عن خبر كشف غموض جريمة قتل بسبب تحرش جنسي وسط اليمن (تفاصيل بشعة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت إدارة البحث الجنائي بمحافظة إب (وسط اليمن) الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ملابسات جريمة قتل مجهولة بمديرية الظهار في المحافظة وألقت القبض على متهمين بارتكاب الجريمة.

وأوضحت الادارة في تصريح صحفي أنه تم ضبط المتهمين؛ أمين عبدالفتاح علي قاسم مانع (14 عاما)، وشقيقه؛ أحمد عبدالفتاح علي قاسم مانع (20 عاما)، بتهمة بقتل المجني عليه مختار محمد عبدالواحد الجماعي (مختل عقليا).

وأشارت أن المتهم الثاني قام بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب بواسطة حديدة بالرأس وقيام المتهم الأول بطعنه بواسطة سكين بالرأس والظهر والرقبة بعدة طعنات ما أدى الى مقتله.

وذكرت أن سبب ارتكاب الجريمة، هو قيام المجني عليه بالتحرش الجنسي بالمتهم الأول، مشيرا إلى أنه تم كشف غموض الجريمة، وضبط المتهمين مع السلاح المستخدم في الجريمة جاء بعد تكثيف اعمال البحث والتحري وإعداد محاضر جمع الاستدلالات في الواقعة.

وأكدت أنه تم إحالة المتهمين للإجراءات القانونية.