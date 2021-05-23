شكرا لبحثكم عن خبر مقتل مغترب يمني في امريكا و الحزن يخيم على الشارع الذي يعمل به .. وهذا ما وضعوه الزبائن باب المحل ؟ ( صورة ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر ناشطون يمنيون في امريكا صورة من باب المحل الذي قتل فيه مغترب يمني والحزن يخيم على الشارع الذي يعمل فيه. وقالوا ان القتيل يدعى اشرف الوحيش يعمل في نيويورك وان الحزن خيم على الشارع الذي يعمل فيه و الزبائن يضعون الشموع امام المحل تعبيراً علن حزنهم الشديد.

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