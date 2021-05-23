شكرا لبحثكم عن خبر إمراة في صنعاء تمزق صورة زعيم المليشياوهكذا كانت النهاية! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - داهمت مليشيا الحوثي الإرهابية، مسجدًا للنساء في منطقة الحصبة بمدينة صنعاء، وأقدمت على إغلاقه، بحجة تمزيق صورة لزعيم المليشيات الإمامية الكهنوتية عبدالملك الحوثي.

وقال سكان في منطقة الحصبة لموقع ـ"المشهد العربي"، ان سيدة قامت بتمزيق صورة زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي, حيث اعتبرت بأن الصورة تمس قدسية المسجد المُخصص للصلاة والعبادة، وليس للدعاية السياسية.

ولفتوا إلى أن مليشيا الحوثي اقتحمت المسجد في وقتٍ لاحق مع نساء مُسلحات يُعرفن بـ"الزينبيات"؛ بحثًا عن المرأة التي قامت بتمزيق صورة الحوثي.

ونوهوا إلى أن عناصر المليشيا أغلقت المسجد، انتقامًا من نساء الحي الرافضات للتعاون مع الزينبيات.