شكرا لبحثكم عن خبر كشف تفاصيل مسرحية المقاوم ياسر العواضي وخطته المخادعة المتفق عليها مع الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شوهد الشيخ ياسر العواضي عضو مجلس النواب، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الشباب، وهو يتجول بسيارته المعكسة مع مرافقيه داخل العاصمة صنعاء وترافقه ثلاث من سيارات الجيب اليابانية مدججة بالمسلحين.

وكشفت مصادر خاصة لصحيفة يمن دايركت الإلكترونية، أن الشيخ ياسر العواضي يقبع في منزله الكائن خلف جولة المصباحي بصنعاء، منذ تم إسدال الستار على مسرحية مقاومته للحوثيين بعد أن قتلوا الشهيدة في مديرية ردمان محافظة البيضاء حيث قبيلة ومنزل الشيخ ياسر العواضي، الذي احتال على التحالف بتلك القضية وأعلن أنه سيقاتل الحوثيين ثأراً لدماء الشهيدة ، وبعد حصوله على كميات هائلة من الأسلحة والأموال غادر منزله ومنطقته نحو صنعاء بذريعة أن الحوثيين هزموه واقتحموا منزله وأنه لاذ بالفرار نحو جهة مجهولة لم يعلن عنها حتى اللحظة.

ليأتي ظهوره في صنعاء مبدداً لتلك الشكوك والتساؤلات التي أعقبت اختفائه المفاجئ وانهزامه بسهولة أمام الحوثيين رغم القوة الضاربة التي كانت لديه وتحصنه بمنطقته المنيعة ووقوف الناس جميعاً إلى جواره.

مصادر يمن دايركت أكدت أن ياسر العواضي فعل في مسرحية البيضاء نفس ما فعله في مسرحيته مع الزعيم علي عبدالله صالح والشهيد عارف الزوكا أمين عام المؤتمر الشعبي العام، حين وعدهم بالوقوف إلى جانبهم حتى آخر قطرة من دمه، ليفاجئهم ويفاجئ كل اليمنيين بالاختفاء المباغت دون ترك أي أثر، بعدما قام بإبلاغ الحوثيين عن إحداثيات تواجد الزعيم والزوكا ونقل معلومات دقيقة عن مدى قدرة الجنود الذين معهم على الصمود وأماكن نقاط الضعف التي يمكنهم من خلالها اقتحام منزل الرئيس علي عبدالله صالح بكل سهولة ودون خسائر كبيرة.

* يمن دايركت