شكرا لبحثكم عن خبر شاهد..(فيديو) نزهة عيدية ترفيهية بصنعاء تتحول لكارثة مأساوية ابكت سكان العاصمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحولت رحلة ترفيهية لعائلة بصنعاء،إلى مأساة مروعة بانتهائها بحادث مفزع . واصطحب احد المواطنين أسرته في رحله ترفيهية بمناسبة العيد إلى منطقة "العشاش" بصنعاء حيث صعد بسيارته إلى الجيل الذي يمثل وجهة ترويجية للكثير من سكان صنعاء وذلك لتعاطي القات والاستمتاع بالمشهد الخلاب العاصمة .

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