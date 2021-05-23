شكرا لبحثكم عن خبر شاهد..(فيديو) لأول مرة .. اغنية "فيروز" لفلسطين الممنوعة من العرض في كافة الدول العربية منذ العام 1968م والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في العام 1968م غنت المطربة اللبنانية الكبيرة "فيروز " اغنية بعنوان "سافرت القضية". اغنية فيروز منعت من النشر بعد ايام من غنائها لها في العام 1968 م عندما انعقد مؤتمر الجزائر . فيديو الاغنية الممنوعة والتي قد تكون المرة الأولى التي يسمعها الكثيرون. لمشاهدةالفيديو وسرعةتحميله اضغط

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