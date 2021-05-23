عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلينكن يدعو لحل شامل في اليمن.. ويزور إسرائيل والضفة ومصر والأردن

الأحد 23 مايو 2021

الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، السبت، أن "إيجاد حل شامل للنزاع في اليمن على رأس أولويات أمريكا".



وتعهد الوزير الأمريكي بمواصلة "العمل مع الشركاء والحلفاء لإحلال السلام في اليمن".

وقال إن "أمريكا تقدر التزام الحكومة اليمنية بإيجاد حل سلمي في البلاد".

ونقلت وكالة "رويترز" عن "مصدر مطلع" قوله، إن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، سيزور إسرائيل والضفة الغربية يومي الأربعاء والخميس في إطار جهود واشنطن لترسيخ التهدئة في غزة.

ولم ينشر المسؤولون الأمريكيون والفلسطينيون والإسرائيليون البرنامج الكامل لزيارة بلينكن.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت عن زيارة يقوم بها بلينكن يوم الخميس للمنطقة، قائلة إنه "سيناقش جهود الإعمار والعمل معاً لبناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين".

وقال المصدر لـ"رويترز"، إن زيارة بلينكن للشرق الأوسط ستشمل مصر، التي توسطت في التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقيادة حماس في غزة، وكذلك الأردن.

يأتي هذا بينما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إلى المساعدة في الجهود لإعادة إعمار قطاع غزة المدمر، مؤكداً أن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل هي "الحل الوحيد" للنزاع.