بن مبارك يتهم مليشيا الحوثي بتنفيذ أجندة إيرانية، معتبرا أن ذلك يشكل المُعرقل الحقيقي للسلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اتهم وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك مليشيا الحوثي بتنفيذ أجندة إيرانية، معتبرا أن ذلك يشكل المُعرقل الحقيقي للسلام.



جاء ذلك في لقاء جمع بن مبارك، بالعاصمة السعودية الرياض، وفدا من "مركز الحوار الإنساني" الإنساني برئاسة رومين غراندجين.

وقال الوزير اليمني إن "ممارسات مليشيا الحوثي وتصعيدها العسكري المستمر على محافظة مأرب وتعنّتها وفق أجندة النظام الإيراني، تُعدّ المُعرقل الحقيقي لتحقيق السلام وعودة الأمن والاستقرار".

وجدد التأكيد على التزام حكومة اليمن بمسار السلام ودعمها للجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام وفق المرجعيات الثلاث الأساسية المتفق عليها.

كما رحب بالدور الذي يقوم به مركز الحوار الإنساني في المساهمة بصناعة السلام من خلال تشجيع وتيسير الحوار بين الأطراف المتنازعة.

وفي تصريحات وفقا وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أكد بن مبارك أن وقف الحرب وإحلال السلام يعتبر الهدف المشترك لحكومة بلاده والمجتمع الدولي.

وأعرب خلال لقائه في الرياض المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمنبي عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود التي تبذلها السويد للإسهام في حل الأزمة.

وشدد الوزير اليمني على ضرورة توجيه رسائل من المجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان الحوثي على محافظة مأرب، مؤكدا أهمية إبقاء التركيز على قضية الخزان النفطي صافر وإلزام مليشيا الحوثي بالسماح للفريق الفني الأممي بالوصول للخزان لتقييم حالته.

من جانبه، جدد المبعوث السويدي وقوف بلاده إلى جانب اليمن وبذل كل جهد ممكن للإسهام في حل الأزمة وإحلال السلام.