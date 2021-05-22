اجتماع أمني وعسكري مشترك بمأرب يناقش مستجدات الأوضاع بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

ناقش اجتماع أمني وعسكري مشترك عقد، اليوم، بمحافظة مأرب برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، مستجدات الأوضاع الأمنية في المحافظة وتقييم جوانب القصور والاختلالات وتقديم الحلول والمقترحات لمعالجتها .



وفي الاجتماع الذي حضره محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد بن سالم بن عبود وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة ومدير الشركة اليمنية للغاز المهندس محسن بن وهيط ومدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى حُميد وقادة الوحدات الأمنية بالمحافظة وقادة الألوية العسكرية المكلفة بتأمين الخط الدولي (مأرب - العبر) أكد المشاركون أهمية تضافر الجهود وتنسيق العمل بين المؤسستين الأمنية والعسكرية وتفعيل العمليات المشتركة بينهما واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية والعسكرية اللازمة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السكينة العامة للمواطنين والتصدي لكافة الأعمال التخريبية وردع المخربين وضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم .

وشدد الاجتماع، على ضرورة تشكيل لجنة أمنية وعسكرية وقضائية مشتركة للتحقيق في الاعتداء التخريبي الأخير على مقطورات الغاز في منطقة العرقين وتحديد هوية المعتدين وملاحقتهم وضبطهم وتقديهم للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم ، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة الغاز والجهات ذات الاختصاص لإيجاد آلية مناسبة لمعالجة مشكلة تكدس مقطورات الغاز على جوانب الطريق العام ومنع تخزينها في الأحواش الخاصة واتخاذ كل مايلزم لضمان عدم تكرار الحادثة السابقة.

وأكد الاجتماع، على ضرورة قيام كافة قادة الوحدات الأمنية والألوية العسكرية بمسؤولياتهم الوطنية والتاريخية في هذه المرحلة الاستثنائية والفارقة والعمل معاً لإفشال كافة الأعمال والمخططات الإرهابية واستشعار طبيعة المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن عموما ومحافظة مأرب بشكل خاص، في ظل المعركة المصيرية التي يخوضها اليمنيون ضد مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية المدعومة من إيران .

وعبر الحاضرون عن أصدق التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن ولنائبه الفريق الركن على محسن صالح الأحمر ولدولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بمناسبة العيد الوطني الـ31 للجمهورية اليمنية 22 مايو 1999م.

من جهتهم أكد قادة الوحدات الأمنية والعسكرية المشاركين في الاجتماع جاهزيتهم للتعامل مع كل المستجدات الأمنية والتصدي لكافة الأعمال الإجرامية الرامية لنشر العنف والفوضى وإقلاق السكينة العامة والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار مأرب.

وأشادوا بتعاون قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان وقيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب مع الأجهزة الأمنية في المحافظة وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لها بما مكنها من القيام بواجباتها على أكمل وجه خلال الفترة الماضية.. مثمنين دور مشايخ ووجهاء وأعيان وأبناء قبائل محافظة مأرب في حفظ الأمن والاستقرار وتعاونهم المستمر مع الأجهزة الأمنية لتأمين الطرقات العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة والتصدي للمخربين.