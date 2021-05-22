استكمال التحضيرات لفعاليات التحصين ضد كورونا في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

استكملت بمحافظة شبوة كافة التحضيرات الفنية والطبية لتدشين فعاليات التحصين ضد مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المحافظة.



واوضح منسق المشروع الوطني للتحصين الصحي الموسع بالمحافظة علي بن عيدروس، بان الحملة التي ستنطلق الاثنين القادم وتستمر 12 يوماً تستهدف تطعيم اكثر من 25 الف شخصاً من عمر ستين عاما ، واصحاب الامراض المزمنة، والكوادر الصحية.

ولفت الى ان 150 كادراً صحياً سيعملون على تنفيذ الحملة في خمسين موقعا ثابتا ومتحركا موزعة على سبعة عشر مديرية بالمحافظة..منوها باهمية اعطاء الجرعة الاولى من لقاح كورونا للمستهدفين من الحملة..مؤكدا على دورها في تعزيز وقايتهم من خطورة الفيروس.