شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يكسر هجوماً لمليشيا الحوثي في جبهة المشجح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

كسرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم السبت، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة المشجح غرب محافظة مارب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة " إن مليشيا الحوثي شنّت هجوماً على أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح، إلا أن أبطال الجيش والمقاومة أفشلوا الهجوم في لحظاته الأولى وأجبروا المليشيا على التراجع والفرار بعد مصرع 8 من عناصرها وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد".

وأضاف المصدر" أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة غرب مارب، وألحق بالمليشيا خسائر بشرية ومادية منها تدمير عربة مدرعة في جبهة المشجح وطقمين بجبهة الكسارة ومصرع كل من عليها".