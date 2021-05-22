شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة السفير أحمد الحسني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة السفير أحمد سالم حيدرة الحسني، الذي وأفته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية وكفاءته العملية في مختلف المواقع التي شغلها في وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل الحسني، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.