شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوليدي: وزارة الصحة تخصص مراكز لتحصين المغتربين والمسافرين ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية مدير مشروع (كوفيد-19) الدكتور علي الوليدي" ان الوزارة خصصت أربعة مراكز لتحصين المغتربين والمسافرين ضد فيروس كورونا المستجد عبر المنافذ البرية".



واضاف الوليدي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "أن ألمراكز تتوزع على مستشفى كرى بمحافظة مأرب وفندق عرش بلقيس في مفرق حريب والمستشفى السعودي في منفذ الوديعة، بالاضافه إلى ثلاث فرق في مستشفى سيئون العام"..مؤكداً مجانية اللقاح للجميع.