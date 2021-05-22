المجلس الصحي بمديرية تاربة بوادي حضرموت يعقد إجتماعه الأول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

الخليج 365 - سيئون

عقد المجلس الصحي بمنطقة تاربة اجتماعه الأول في المركز الصحي الاسعافي.



وفي بداية الاجتماع رحب مدير المركز الصحي الاسعافي بتاربة رئيس المجلس أحمد عوض العامري بالحضور.

وتم في الاجتماع طرح العديد من المواضيع والمقترحات من بينها تشغيل النوبات المسائية بالمركز الصحي وذلك بإقتراح عدة تصورات للمشروع .

وإستضافة جميع التخصصات بالمركز وأيضا ضرورة التواصل مع مكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء من أجل التعاقد مع الكوادر الصحية سواء في المركز أو الوحدات الصحية

كما تم أيضا إقتراح ضرورة بناء مستودعات للوحدات الصحية الأربع وكذا توفير المستلزمات للمركز الصحي والوحدات الصحية بعد التواصل مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمديرية.

ومن بين نقاط الاجتماع ضرورة إصلاح البيارة الخاصة بمجاري الصرف الصحي بالمركز الصحي .

ومن أهم النقاط المطالبة بترفيع المركز الصحي إلى مستشفى ريفي وأيضا ترفيع الوحدة الصحية بالبلاد إلى مركز صحي بعد التواصل مع الجهات ذات الاختصاص .

وتم توزيع المهام بين أعضاء المجلس على النحو التالي :

1. احمد عوض العامري رئيس المجلس

2. عبدالله فضل حميد سكرتير المجلس

3. احمد عبدالله بن سعد المسؤل المالي

4. صالح برك بالخم مسؤل الرقابه والاشراف

5. حامد حمدون البيتي مسؤل الاصحاح البيئي .

6. احمد سعيد بن سلمان مسؤل العلاقات العامه

7. مراد رجب مزود الاعلام والثقافة.