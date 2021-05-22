مدير عام ساه يطلع على موقع إنشاء مستشفى حديث بإسم الفقيد "عوض سالم بن منيف"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

الخليج 365 - ساه

أطلع مدير عام مديرية ساه رئيس المجلس المحلي الشيخ مبارك عبدالله بن عبودان الجابري، على موقع إنشاء مستشفى ساه الحديث الذي يحمل اسم فقيد حضرموت والوطن عوض سالم بن منيف الجابري.



وتعرف بن عبودان برفقة المهندسين على المكان المحدد فوق الهضبة لإنشاء المستشفى بتوجيهات من اللواء فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية والأستاذ عصام حبريش الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء.

ودعا مدير عام ساه المهندسين المختصين بسرعة إعداد دراسة متكاملة وبمواصفات عالية الجودة للمستشفى الحديث، الذي سيساهم بمشيئة الله في تقديم خدمة طبية راقية على أعلى مستوى لكافة المواطنين.

وأشار الشيخ مبارك بن عبودان إلى الدور الكبير لمعالي وزير المالية الأستاذ سالم بن بريك، في تسهيل كافة الصعوبات التي تقف عائق أمام حلم أهالي ساه بمستشفى حديث يليق بمكانتهم.

رافق المدير العام في زيارته الأستاذ سعيد يماني الجابري رئيس لجنة التخطيط بالمجلس المحلي والشيخ عوض محمد باوزير رئيس مجلس شركة المقاولين الحضارم.