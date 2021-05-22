التميمي يشارك منطقة الريضة أفراحهم بأول زواجي جماعي لزفاف 19 عريس وعروس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

الخليج 365 - تريم

شارك وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي؛ يوم أمس الجمعة، أبناء منطقة الريضة بمديرية تريم أفراحهم بأول زواج جماعي لـ19 عريس وعروس ، والذي نظمته لجنة التسهيل بالمنطقة وسط أجواء فرائحية.



وألقى وكيل المحافظة المساعد كلمة هنأ فيها الجميع بحلول عيد الفطر المبارك ، مقدما أجمل آيات التهاني والتبريكات للعرسان المحتفى بهم متمنيا لهم حياة زوجية سعيدة مليئة بالأفراح والمسرات.

وأكد الوكيل التميمي دعم السلطة المحلية وتشجيعها لمثل هذه المبادرات الاجتماعية بما يسهم في تعزيز قيم التعاون وتجسيد التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع.

بدوره رحب رئيس لجنة التسهيل للزواج الجماعي بالريضة عمر علوان بجميع الحاضرين في هذه المناسبة التي كانت حلما يراود أبناء المنطقة منذ زمن وهاهي اليوم تغرس بذرة جديدة تتطلب المحافظة عليها لتنمو وتكبر ، مشيرا بأن الزواج الجماعي مكسب كبير لأبناء المنطقة وقد بذلت جهودا كبيرا من جميع اللجان العاملة لاظهاره بهذه الحلة الجميلة وهذا المستوى المشرف ؛ مما يعكس العلاقة الوطيدة بين اللجنة والمجتمع باعتبار أن التعاون أساس لنجاح أي عمل.

ونوه "علوان" الى أهمية مثل هذه الزواجات في تشجيع الشباب لاكمال نصف دينهم لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد، داعيا في السياق ذاته السلطة المحلية والمؤسسات الخيرية ورجال المال والأعمال لدعم ومساندة اللجان لتسهيل مهامها وتوفير متطلبات الزواج، شاكرا كل من ساهم في انجاح هذا الزواج الجماعي الاول للمنطقة.

حضر الحفل الذي تخلله عدد من الفقرات الفنية المتنوعة الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية تريم المهندس محمد عوض هادي ونائب رئيس الهيئة العامة للبحوث و الإرشاد الزراعي الدكتور عبدالله

علوان وعضو المجلس المحلي بمديرية تريم المهندس عوض علوان وعدد من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء بالمنطقة.