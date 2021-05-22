الهيئة التنفيذية المساعدة لشؤون مديريات وادي وصحراء تزور عدن للقاء بالرئيس الزبيدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

الخليج 365 - عدن

وصلت الهيئة التنفيذية المساعدة لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت للمجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الجمعة، إلى العاصمة عدن، للقاء الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ، لبحث الأوضاع في وادي وصحراء حضرموت .



وشمل الوفد رئيس الهيئة التنفيذية الشيخ صالح بن سالم العمودي ، ونائبه المحامي طاهر أحمد باعباد ، وعضو الهيئة المقدم عبدالطيف سعيد الجابري لشؤون المديريات الشرقية ، د.فهمي سالم عسكر لشئون المديريات الغربية .

كما شمل الوفد كلا من مدراء الإدارات محمد محسن صالح الكثيري مدير الإدارة التنظيمية ، وباسم جمعان دويل، عبدالملك محسن التميمي ، أصيل صالح بانافع ، ربيع مبارك غصان ، إبراهيم سعيد الصويل، عبدالعزيز صالح حميد ، فاطمة محفوظ يسر، عبدالكريم محمد مقرم ، صالح سعيد سعد إسماعيل ، صالح أحمد الكاف ، عوض يسلم المنصوري ، عمر محفوظ بالراشد ، عبدالحميد عمر بن سكران .

وأوضح الشيخ صالح العمودي بأن الزيارة للعاصمة عدن تأتي لإطلاع القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي على الاوضاع والاحداث الذي يشهدها وادي وصحراء حضرموت ، والإستماع لتوجهات القيادة .