زواج جماعي لـ 96 عريساً وعروسة بحضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - احتفلترمدينة تريم بحضرموت(شرق اليمن)، مساء الجمعة، بزفاف 96 عريساً وعروسة.



وبدأت مراسيم الزواج بزف العرسان بلعبة الشبواني التراثية، تلاها عقد القِران لكافة عرسان الحياة العاشر ببلدة دمون.



وفي الليل أقيم سمر فرائحي شارك فيه عدد من الفنانين بوصلات غنائية مختلفة وأوبريت غنائي.





الجدير ذكره، أن هذا الزواج العاشر الذي تقيمه لجنة الزواج الجماعي بدمون، ليصل إجمالي ما تم تزويجهم خلال عشر سنوات 1000 شاب وفتاة.



ويقام الزواج الجماعي سنويا في 9 ـ 10 شوال، ويعتمد بشكل أساسي على المساهمات المجتمعية، وتطوع لجان الخدمات الذين يوفرون ما نسبته 50 % من التكاليف الإجمالية للزواج سنويا.

