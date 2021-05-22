شاب يقتل والده في ظروف غامضة بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

الخليج 365 - القطن

اقدم شاب من منطقة بروج بمديرية القطن، على قتل والده في ظروف غامضة صباح اليوم السبت.



وبحسب مصادر، فإن رجلا في العقد السابع من عمره لقي مصرعه بعد تلقيه عدة طعنات من ابنه الذي قيل انه يعاني من حالة نفسية.

واثارت الواقعة ردود فعل غاضبة في الشارع الحضرمي؛ حيث عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من وقوع مثل هذه الحوادث التي تعد دخيلة، وتساهم في تفكيك اواصر الروابط الاجتماعية على المجتمع الحضرمي المحافظ الذي يحتفظ بالروابط الاسرية الوثيقة التي دعا لها ديننا الاسلامي الحنيف.