أمين العاصمة يدشن برنامج العيادات المتنقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن أمين العاصمة صنعاء اللواء عبدالغني حفظ الله جميل، اليوم، برنامج العيادات المتنقلة لعلاج المرضى النازحين من ابناء الأمانة في مأرب.



وأكد اللواء عبدالغني جميل، استعداد السلطة المحلية دعم البرامج التي من شأنها رعاية النازحين وتخفيف المعاناة التي يتكبدونها جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية..مشيراً الى أن الحكومة تولي قضية النازحين أهتماماً كبيراً ولن تألوا جهداً في سعيها لإنهاء معاناة اليمنيين عامة واستعادة دولتهم.

وأشاد اللواء جميل بجهود مكتب الصحة العامة والسكان بالأمانة وقيادة مستشفى كرى وطواقمه الطبية في خدمة النازحين.

من جانبه، اوضح مدير عام مكتب الصحة بالأمانة الدكتور علي زياد، إن البرنامج يستهدف معاينة ألف حالة بما في ذلك إجراء العمليات وتقديم العلاجات مجاناً..مشيرا الى ان البرنامج يستقبل الحالات في المستشفى إضافة إلى النزول الميداني للمخيمات.