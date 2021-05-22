شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا ترحب باعلان وقف اطلاق النار في غزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحبت وزارة الخارجية اليمنية بإعلان وقف إطلاق النار في غزة، والذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الجمعة، مشيدة بالجهود الدبلوماسية لجمهورية مصر العربية وكافة الجهود الدولية التي بذلت في سبيل تحقيق ذلك.



ودعت في بيان وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) المجتمع الدولي للمساهمة في إعادة الاعمار وتوفير المساعدات الانسانية و الطبية اللازمة للشعب الفلسطيني..مجددة التأكيد على موقف اليمن الداعم للحل العادل والشامل الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.