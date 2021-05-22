السلطة المحلية بذمار تدشن حملة التعبئة والإسناد للجيش الوطني في مواجهة مليشيات إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت قيادة السلطة المحلية بمحافظة ذمار، امس، حملة التعبئة والإسناد الشعبي للجيش الوطني في معركته الوطنية ضد مليشيا الحوثي الارهابية واستكمال معركة التحرير واستعادة مؤسسات الدولة.



جاء ذلك خلال إجتماع موسع عقدته قيادة السلطة المحلية واللجنة التنفيذية للتعبئة والاسناد بذمار لتدشين عمل اللجنة بحضور قيادات سياسية وعسكرية وقيادات مجلس المقاومة وعدد من الشخصيات الاجتماعية وجمع كبير من أبناء المحافظة .

وفي الاجتماع أوضح وكيل المحافظة محمد معوضة أن موقف أبناء ذمار ثابت ولن يتغير بشأن استمرار الدعم والمساندة لأبطال الجيش و المقاومة حتى تحقيق كافة الأهداف الوطنية المتمثلة بإنهاء الإنقلاب الحوثي والقضاء على المشروع الإيراني الذي يستهدف اليمن والمنطقة.

مؤكدا أن أبناء محافظة ذمار من جميع المديريات يدشنون اليوم مرحلة جديدة من حملة التحشد والتجنيد والإلتحاق بمعسكرات الجيش ورفد الجبهات بالرجال والأموال وتسيير القوافل الغذائية والدوائية وكل مقومات الصمود للمرابطين في الجبهات

فيما اكد المشاركون في الاجتماع جاهزيتهم للمشاركة في الدفاع عن الوطن والثورة والجمهورية والالتفاف خلف الجيش وإسناده في هذه المعركة الوطنية الفاصلة ضد الكهنوت الحوثي حتى تحرير اليمن من العدو الايراني واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية في مختلف المحافظات.