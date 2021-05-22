وزير الخارجية يزور جمهورية روسيا الإتحادية الإثنين القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

يبدأ وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور، أحمد عوض بن مبارك، الإثنين القادم، زيارة رسمية إلى جمهورية روسيا الإتحادية تستمر ثلاثة أيام .



وذكر بيان لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، أن الدكتور أحمد عوض بن مبارك سيجري خلال زيارته محادثات سياسية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف لبحث التطورات في الملف اليمني بكافة جوانبه والدور الروسي الحيوي والهام للمساهمة في إحلال السلام في اليمن نظرا للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الصديقين والتي تمتد لعقود من الزمن والقائمة على احترام سيادة وامن واستقرار ووحدة اليمن .

وأضاف أنه سيتم خلال الزيارة التأكيد على مساعي الحكومة لتحقيق السلام وانهاء الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي كطريق أساسي لمعالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة الناتجة عن الانقلاب على السلطة الشرعية ، وشرح رؤية الحكومة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني نحو سلام عادل وشامل ودائم وفقا للمرجعيات الثلاث كما سيتم التاكيد على ضرورة التنسيق والتشاور لتوحيد الجهود نحو تحقيق السلام وتفعيل علاقات التعاون الثنائية في مختلف المجالات .