مهرجان جماهيري حاشد في سيئون لنصرة الأقصى وفلسطين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت جمعية الاقصى فرع وادي حضرموت بمدينة سيئون بالتنسيق مع مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بوادي حضرموت برعاية السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء المهرجان الجماهيري لمناصرة الاقصى وفلسطين .



وفي المهرجان اشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري باللوحة الجمالية التي وحدت كل المكونات الحضرمية تحت اطار القضية الفلسطينية ، مؤكدا أن الجميع اليوم بالمهرجان الجماهيري اتحد سياسيا وفكريا لنصرة الاقصى وفلسطين لإيصال رسالة للعالم أجمع مفادها أن فلسطين ستبقى القضية الاولى للمسلمين .

بدورهم أشار مدير عام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بوادي حضرموت والصحراء الشيخ محمد فؤاد رئيس رباط الإسعاد بالغرفة الداعية معروف باعباد والداعية عبدالله علي باحميد الى ان فلسطين قضية مشتركة لكل المسلمين جميعا وليست حكرا على فئة او طائفة محددة .. منوهين بإن اعداء الامة يسعون اليوم الى إحداث الفرقة والعصبية بين المسلمين الذين يحتاجون الى تحرير عقولهم من السموم والاغراءات التي يبثها الأعداء لتعميق الخلاف بينهم .

كما أكدت الكلمات التي القيت في المهرجان تضامنها وتعاطفها مع الشعب الفلسطيني المنتفض في غزة الأبية والشيخ الجراح والضفة وتخندقها الكامل معهم في معركته العادلة ضد الكيان الصهيوني الغاصب .