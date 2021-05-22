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اجتماع حكومي يثمن الدعم المقدم من المملكة في مجال الطاقة

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

ثمن اجتماع للمجلس الأعلى للطاقة، الدعم الذي تقدمه المملكة العربية في مجال الطاقة، ومنها شحنة الوقود العاجلة المخصصة لمحطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية.

 

وأكد المجلس في اجتماع عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك، أن منحة الوقود المقدمة من المملكة ستكون نتائجها إيجابية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

 

وشدد الاجتماع الذي شارك فيه محافظ عدن أحمد لملس، على عزم الحكومة على تنفيذ إصلاحات جذرية ومستدامة في قطاع الكهرباء للاستفادة من هذه المنحة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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