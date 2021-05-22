مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات جديدة إلى محافظة الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

استقدمت مليشيا الحوثية الإرهابية، خلال الساعات الماضية تعزيزات بشرية وعسكرية تضم فرقة قناصة وخبراء متفجرات، إلى جبهات شمال غربي محافظة الضالع، (جنوبي اليمن).



وذكرت مصادر مؤكدة أن تعزيزات المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا، استقدمت تعزيزات بشرية بينهم قناصة وخبراء في صناعة وزراعة العبوات الناسفة والمتفجرات.

وبحسب العناصر، وصلوا على دفعات متفرقة خلال الـ48 ساعة الماضية من يومي الخميس والجمعة، عبر خط "إب- الفاخر"، ودفعت بهم نحو مواقع متقدمة في جبهات "صُبيرة، الجب، بتار، المشاريح، باب غلق".

يأتي ذلك رداً على تنفيذ القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، خلال الأيام الأخيرة الماضية، سلسلة هجمات مباغتة كبّدت المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد