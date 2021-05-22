شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تقصف أحياء سكنية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

قصفت المليشيات الحوثية الإرهابية، السبت 22 مايو /أيار 2021، حي منظر السكني في مديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة.



وأفادت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثية استهدفت بمختلف أنواع الأسلحة منازل المواطنين.

وأضافت المصادر، إن الاستهداف الحوثي خلف حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين، ما قد ينذر بموجة نزوح جديدة.

وتعرض حي منظر السكني سابقاً لعمليات قصف واستهداف مدفعي وصاروخي من مليشيات الحوثي، ما أسفرت عن تدمير مئات المنازل ونزوح آلاف المواطنين منذ سريان الهدنة الأممية بالمحافظة