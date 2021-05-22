شكرا لبحثكم عن خبر مشاجرة أمام المقبرة أثناء دفن الفنان سمير غانم .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو لمشاجرة وقعت خلال دفن الفنان الراحل سمير غانم الجمعة. حيث قامت الكاميرات برصد المشاجرة، التي وقعت أمام مقبرة الفنان الراحل، حيث طالب الحضور من بعض الأشخاص الخروج من المكان ووقف التصوير.

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