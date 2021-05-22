شكرا لبحثكم عن خبر طبيب يمني يقدم نصيحة عند التعامل مع فيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قدم الدكتور وهاج المقطري نصيحة عند التعامل مع حالات كوفيد_19 الشديدة والحرجة من قبل الاطباء.

ولفت الى إنه يصبح من المنطق جدا ان يتم اجراء اي محاولة علاجية ثبت انها قد ساهمت في تعافي العديد من الحالات في بعض الدراسات العالمية الموثقة،،!!

وتابع قائلا كطبيب وانت تقف امام حالة خطيرة تحاول ان تنتشلها من براثن الموت لاتتردد بأن تلقي كل مافي يمينك فلربما نجحت احدى الخطط او المعالجات حين فشلت كل البروتوكولات الاخرى السائدة!!

وبين المقطري على سبيل المثال في الحالات الشديدة التي دخلت بمضاعفات wet ARDS تم وضعها على اجهزة التنفس الصناعي تمكنا من انقاذ العديد من تلك الحالات واخراجها من تحت جهاز التنفس الصناعي بسلام باستخدام عقاقير معينة.

وواصل قوله انه بعد ان اظهرت تلك الحالات عدم استجابتها للبروتوكولات التقليدية وهو امر لم نأتي به من عند انفسنا انما بعد الاطلاع المستفيض على آخر الدراسات في العديد من البلدان ومتابعتنا بشكل مستمر للعديد من المحاولات العلاجية التي سيجدها الباحثين عن آخر الدراسات المتعلقة بالبروتوكولات العلاجية على مستوى العالم!!

واردف ان الشاهد في الامر اقول لأعزائي وزملائي الاطباء لاتدعوا مرضاكم يموتون ولايزال في ايديكم أمرا ما بامكانكم ان تستخدموه كمحاولة أخيرة علها تنجح.

واختتم منشوره بالقول الأهم هو الالمام التام بكل المحاذير والاعراض الجانبية والتداخلات الدوائية المتعلقة بتلك المحاولات العلاجية.