شكرا لبحثكم عن خبر عبدالملك يغلق مصلى للنساء في صنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أغلقت جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، مصلى للنساء في صنعاء على خلفية إزالة صورة حائطية لزعيمها عبدالملك الحوثي.
وأوضحت مصادر محلية، أن مسلحين من الجماعة، أقدموا على إغلاق مصلى للنساء في منطقة الحصبة وسط صنعاء بعد اعتراض امرأة على تعليق صورة عبد الملك الحوثي فيه.
وأضافت المصادر أن المرأة عبرت عن اعتراضها بإزالة صورة الحوثي على اعتبار أن ذلك من الانتهاكات لقدسية المسجد وحرمته، وليس مكاناً للدعاية السياسية وأو معرضاً للصور، حيث أقدم مسلحون حوثيون على مداهمة المسجد وإغلاقه.
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