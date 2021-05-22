شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو.. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يعلن وصوله إلى السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر المتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي الإيرانية، يحيى سريه، مقطع فيديو، زعم فيه أنه يتواجد في عمق الأراضي السعودية.

وقال في تغريدة له عبر تويتر، إنه وصل إلى عمق الأراضي السعودية، أثناء زيارته العيدية لعناصر المليشيات الحوثية في جبهة جيزان.

وتزعم مليشيا الحوثي بأنها تسيطر على عشرات القرى والمواقع في الأراضي السعودية على امتداد الشريط الحدودي مع نجران وجازان وعسير.

وتدور معارك الشريط الحدودي لـ محافظة صعدة مع السعودية، بين مليشيا الحوثي من جهة، وبين قوات الجيش اليمني مسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

وفي العامين الأخيرين، تمكنت القوات الحكومية وقوات التحالف العربي، من السيطرة على مساحات واسعة على امتداد الشريط الحدودي، وحققت تقدما كبيرا باتحاه معقل الحوثيين، في صعدة.

وتبلغ المساحة الملتهبة على طول الشريط الحدودي بين البلدين نحو 400 كيلومتر، تمتد من صعدة مرورا بمحافظة الجوف وحجة.

ويبلغ عدد مديريات محافظة صعدة 12 مديرية، تقع تسع منها على الحدود مع نجران وجازان وعسير.