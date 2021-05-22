قوات الجيش تحبط محاولة تسلل للمليشيا في الملاجم بالبيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أحبطت قوات الجيش، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).



ونقل موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت" عن قائد اللواء 153 مشاة العميد عبدالرحيم العقيلي قوله، إن "مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي، حاولت مساء أمس، التسلل باتجاه وادي فضحة بمديرية الملاجم، بهدف تحقيق أي تقدم ميداني في الجبهة".

وأكد أن أبطال الجيش، كانوا لهم بالمرصاد، وأفشلوا تلك المحاولة، وأجبروا عناصر المليشيا على الفرار بعد تكبيدها خسائر في صفوفها.

ولفت العقيلي إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية أصبحت اليوم تعيش رمقها الأخير نتيجة الضربات الموجعة التي تتلقاها يوميا سواء في جبهات نعمان والملاجم بمحافظة البيضاء أو غيرها من جبهات القتال