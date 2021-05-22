مصرع قيادي في القاعدة بحادث مروري في المحفد بأبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

لقي قيادي بارز في تنظيم القاعدة مصرعه وثلاثة من مرافقيه، وأصيب آخرون من عناصر التنظيم، في حادث مروري، بمديرية المحفد، شرقي محافظة أبين.



وأفادت مصادر محلية، إن القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي، صالح ناصر لكرع السامل، قضى برفقة 3 من مرافقيه، في حادث صدام بين سيارة القيادي “السامل” وسيارة أخرى في وادي ضيقة الذي يعد أحد أوكار عناصر تنظيم القاعدة، والتابع لمديرية المحفد.

وأضافت المصادر، إن أربعة آخرين من عناصر التنظيم أصيبوا بجروح، أحدهم إصابته خطرة، مشيرة إلى أنه تم نقل جثث القتلى والمصابين إلى مستشفى مودية.