احتراق منزل مواطن بقذيفة حوثية في حيس بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

اندلع حريق في منزل أحد المواطنين بمديرية حيس جنوبي الحديدة، في وقت متأخر من مساء الجمعة 21 مايو/أيار 2021، جراء سقوط قذيفة أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية.



وذكرت مصادر محلية، أن مليشيات الحوثي قصفت عدداً من المنازل في مدينة حيس، ما أدى إلى احتراق منزل المواطن يحيى بزاز الواقع بالقرب من سوق المدينة.

وأضافت، إن طفايات الحريق وصلت إلى المنزل المستهدف للسيطرة عليه بعد أن شب في الدور الثاني لمبنى يحتوي على محل لبيع أسطوانات الغاز بالدور الأول، ما ينذر بحدوث كارثة في حال امتدت إليه ألسنة اللهب.

وأوضحت المصادر، أن جهود الإطفاء تتواصل بالتعاون مع المواطنين للسيطرة على الحريق، في الوقت الذي كانت ألسنة اللهب تتصاعد من المبنى المكون من طابقين