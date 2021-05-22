مواطنون يعثرون على شاب مشنوق داخل منزله في مدينة يريم بإب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

الخليج 365 ـ إب

عثر مواطنون بمدينة يريم، محافظة إب، على جثة شاب عشريني مشنوقًا داخل غرفة منزله، في ظروف غامضة.



وقالت مصادر محلية، إن أهالي مدينة يريم، عثروا على جثة الشاب "محمد داوود"، 25 عامًا، مشنوقا داخل غرفة منزله، في حي السبحة.

وبينت المصادر، أن الأهالي وجدوا الشاب وهو يتدلى في سقف غرفته مشنوقًا، بعد قيامه بربط الحبل في السقف، مستغلا وجود فراغات بين الأخشاب، ووضع الحبل على عنقه، حتى فارق الحياة.

وتضاربت الأنباء الواردة عن سبب إقدام الشاب على شنق نفسه، بين قائل إنه يعاني من حالة نفسية، وآخرين أنه بسبب خلاف مع أسرته وظروفه المعيشية الصعبة.